А вы знали, что в «Зигзаге удачи» планировалась интимная сцена? Рязанов не решился ее показать – вырезал в последний момент

Фильм «Зигзаг удачи» мог бы быть немного откровеннее. В первоначальном сценарии была настоящая постельная сцена, пусть и очень целомудренная по современным меркам. Однако сам Эльдар Рязанов её вырезал, и причина этого оказалась довольно неожиданной.

В одной из ключевых сцен герой Евгения Леонова, фотограф Орешников, должен был после признания в любви упасть с красавицей Лидией Сергеевной (Ириной Скобцевой) на диван. По замыслу сценариста Эмиля Брагинского, далее следовала пауза, а затем действие переносилось на несколько часов вперёд, показывая героев уже после близости.

Проблема оказалась в актёре. Евгений Леонов, блестяще сыгравший наивного и доброго «недотёпу», совершенно не смог убедительно изобразить страсть и напор в этой интимной сцене. Он выглядел неубедительно и скованно, так что Рязанов, отсняв несколько дублей, понял, что сцена «не работает», и принял решение полностью удалить её из фильма, чтобы не ломать образ героя.

В итоге зрители так и не узнали, что между персонажами что-то было. А покупка шубы для невесты в финале, которая в сценарии была жестом вины за измену, осталась для публики просто трогательным доказательством любви.