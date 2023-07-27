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Киноафиша Статьи А вы знали, что у Ирады Зейналовой есть взрослый сын? От матери не отличить (фото)

А вы знали, что у Ирады Зейналовой есть взрослый сын? От матери не отличить (фото)

27 июля 2023 11:15
А вы знали, что у Ирады Зейналовой есть взрослый сын? От матери не отличить (фото)

Внешность мужчины мало кого восхищает.

Ирада Зейналова всегда уделяла большое внимание своей карьере. А вот на личной жизни внимание не акцентировала. Поэтому многие даже не догадывались о том, что у журналистки есть сын, который уже давно вырос.

Матерью знаменитость стала в первом браке с журналистом Алексеем Самолетовым. Возлюбленному она родила сына Тимура. В сентябре этого года ему исполнится 27 лет. Родители хотели, чтобы Тимур окончил факультет международной журналистки, вот только юноша не захотел идти по их стопам и выбрал факультет международных отношений.

Между тем поклонники Зейналовой отмечают, что сын с годами стал ее полной копией. Многих такое поразительное сходство поражает до глубины души.

А вы знали, что у Ирады Зейналовой есть взрослый сын? От матери не отличить (фото)

«На мать похож. Хорошо, что дочь не родила, не повезло бы девочке», «Парень — мамина радость», «Внешне он так себе, главное, чтобы с моралью сложилось», — пишут в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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