А вы знали, что у Ирады Зейналовой есть взрослый сын? От матери не отличить (фото)

Ирада Зейналова всегда уделяла большое внимание своей карьере. А вот на личной жизни внимание не акцентировала. Поэтому многие даже не догадывались о том, что у журналистки есть сын, который уже давно вырос.

Матерью знаменитость стала в первом браке с журналистом Алексеем Самолетовым. Возлюбленному она родила сына Тимура. В сентябре этого года ему исполнится 27 лет. Родители хотели, чтобы Тимур окончил факультет международной журналистки, вот только юноша не захотел идти по их стопам и выбрал факультет международных отношений.

Между тем поклонники Зейналовой отмечают, что сын с годами стал ее полной копией. Многих такое поразительное сходство поражает до глубины души.