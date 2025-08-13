А вы знали, что у Бэтмена есть кровный сын — и это Робин? В этой запутанной истории сложно разобраться, но мы смогли

Робин всегда был верным помощником Бэтмена. Их было несколько, и каждый приносил что-то свое: кто-то харизму, кто-то боевые навыки. Некоторые молодые люди были приемными детьми Темного Рыцаря, и только один из них был кровным сыном. В серии комиксов издательства DC Comics — это четвертый Робин, он же Дэмиан Уэйн. И его история очень не обычная.

Ребенок был взращен в искусственном чреве, но матерью мальчика считается Талия аль Гул. Она дочь одного из главных врагов Бэтмена Ра’с аль Гула.

Воспитание от деда было суровое: тренировки, дисциплина и бесконечная прокачка навыков профессионального убийцы. Зато благодаря обучению он в совершенстве овладел рукопашным боем, научился подделывать голоса других людей, и может сражаться с любым оружием в руках.

Путь к роли Робина

Брюс решил взять Дэмиана, когда тому было 10 лет. О существовании наследника он долго ничего не подозревал.

Дэмиен сразу возненавидел Тима Дрейка, третьего Робина, считая его конкурентом за внимание Бэтмена. При этом он не стеснялся нарушать главную заповедь семьи Бэтмэна: не убивать. Да, Дэмиен обезглавил злодея Призрака и даже исподтишка напал на Тима, чуть не отправив того на тот свет, чтобы забрать пост Робина себе.

Свою версию костюма он создал из старого костюма Джейсона Тодда и снаряжения Лиги Убийц. В нем он собирался бороться с преступностью бок о бок с Бэтменом — но на своих условиях.

Дэмиен был эгоистичным и излишне жестоким. С детства он привык пачкать руки в крови. Но оказавшись на попечении Брюса Уэйна, его постепенно перевоспитали. Мальчик учился работать вместе с отцом и принимать ценности семьи Бэтмэна.

Хотя Уэйн-младший активно участвует в комиксах, на большом экране он еще не дебютировал. Однако Warner Bros. Pictures уже разрабатывает фильм «Отважный и смелый», который будет посвящен Бэтмену и его сыну. События картины развернутся в рамках киновселенной DC.

