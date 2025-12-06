А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1

Меню
6 декабря 2025 16:11
Эту ленту в беседе с «Киноафишей» выделил критик Александр Шпагин.

Разговоры о возвращении мюзикла на большие экраны периодически возникают в кинематографической среде. Недавно о потенциальной популярности жанра заявил режиссёр и продюсер Николай Рыбников.

«Мне кажется, на смену сказкам придут абсолютно музыкальные комедии. Это будут фильмы-праздники, новые "Веселые ребята", "Стиляги".

Рассказ в жанре мюзикла о каких-то исторических событиях. В фильмах не будут подниматься серьезные темы, дойдем до уровня картины "Свинарка и пастух"», – отметил он.

Но что, если хочется не ждать, а посмотреть что-то стоящее уже сейчас? На что, кроме легендарных «Стиляг», обратить внимание? Мы спросили у кинокритика Александра Шпагина, какие современные и советские музыкальные фильмы он считает важными.

«Пророк» — новое слово в жанре

По мнению критика, в этом году в российском кино случилось важное событие: вышел мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» (7.1 на Кинопоиске). Эта работа, по мнению критика, стала настоящим прорывом и свежим словом в жанре.

«Здесь мы наконец-то слышим оригинальную музыку, написанную молодыми ребятами. В ней есть элементы хип-хопа и рэпа, но это именно музыка с запоминающимися мелодиями, а не просто читка.

Была сделана очень смелая и, на мой взгляд, удачная попытка соединить этот современный звук с кинематографом. По форме и стилю это была блестящая работа», — считает Шпагин.

Уникальный феномен советского мюзикла

Говоря об истории жанра в нашем кино, эксперт выделяет советские фильмы как совершенно отдельное и мощное культурное явление.

«В Советском Союзе сложился свой уникальный тренд. Это был не американский формат, где только поют. Наш музыкальный фильм – это праздник с прекрасными артистами, лирикой и мощной энергетикой.

Это движение началось с середины 70-х, а к 80-м на телевидении практически каждую субботу был новый концерт или фильм-мюзикл. Зрители за ним следили, как за сериалом.

Тогда же стали экранизировать классические оперетты, и это прекрасно получалось. Это была наша особая культура», – вспоминает критик.

Почему новые мюзиклы – риск для продюсеров

Несмотря на появление таких смелых работ, как «Пророк», эксперт сомневается, что в ближайшее время жанр ждёт массовый взлёт. Причина – в экономике кинобизнеса.

«У многих нестандартных картин одинаковая судьба: они не окупаются в прокате. Повезет, если фильм соберёт прекрасные отзывы и продолжить жить в обсуждениях – это тоже вариант успеха, даже более важный.

Но гарантий нет. И именно поэтому продюсерам сейчас крайне сложно решиться на новые мюзиклы – они не приносят быстрого дохода. Скорее будет нужна готовая франшиза, чем музыкальный эксперимент», – резюмирует Шпагин.

Что в итоге?

Если хотите увидеть современную и смелую попытку возродить жанр, обратите внимание на «Пророка». А чтобы понять его корни и уникальность «русского» подхода – окунитесь в золотой фонд советских музыкальных комедий и фильмов-концертов 70-80-х годов.

Фото: Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2025), «31 июня» (1978), «Стиляги» (2008)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
