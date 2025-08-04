А вы знали, что «Леди и Бродягу» пересняли с настоящими собаками? Ремейк есть, но восторгов не вызвал — рейтинг 6,2

В мире Disney в 2019 году появился фильм «Леди и Бродяга» с настоящими собаками — прямая адаптация классики 1955 года. Но, несмотря на привлекательную концепцию, большинство зрителей и критиков встретили его прохладно: рейтинг 6,2 на «Кинопоиске» говорит сам за себя. Похоже, не всякая история любви выдерживает проверку временем или проблема все-таки в чем-то другом?

Сюжет практически дословно повторяет оригинал: кокер-спаниель Леди встречает обаятельного бродягу, и их судьбы переплетаются в череде романтических и приключенческих эпизодов — включая культовый ужин с пастой. Фильм вышел эксклюзивно на Disney+, и некоторые оценили визуальный стиль и саму идею ожившей классики.

Высоких рейтингов не случилось

Мнения разделились. В обзорах хвалят привлекательную картинку Нового Орлеана и очаровательных собак, но признают — магии оригинала не хватает. Фильм слишком буквально воспроизводит сюжет и не предлагает ничего нового: сюжет движется на автопилоте и местами ощущается затянутым, так как создателям нужно было растянуть хронометраж.

«Сценарий уныло двигается по утомительному и предсказуемому пути к финишной черте», — говорят зрители.

Идея задействовать настоящих собак некоторым пришлась по душе, а вот эмоции персонажей, созданных CGI-анимацией показались плоскими. Иногда картинка попадала в «зловещую долину», а поведение животных казалось неестественным.

«Переключение с животных, нарисованных на компьютере, на настоящих зверей с "мертвыми" глазами вызывает диссонанс у зрителя», — пишут на КП.

Эта версия — яркое доказательство: даже если фильм снят с душой и любовью к оригиналу, он не всегда вызывает ту же ностальгию. Можно похвалить стиль и идеи, но писать новую легенду — совсем другое дело.

Бывают и обратные примеры: если с ремейком «Леди и Бродяги» Disney хотя бы попытался сохранить душевность оригинала, то некоторые проекты не спасают ни масштаб, ни громкие имена. Один из таких — фильм с Данилой Козловским, который при бюджете в 1,22 миллиарда рублей собрал шквал критики.