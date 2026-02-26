А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь

Не в каждой школе рассказыват о значении этого места.

Прямо сейчас в кино идет «Сказка о царе Салтане» – современное прочтение произведения Пушкина, собравшее уже больше миллиарда рублей. И пока зрители обсуждают новинку, стоит вспомнить, что у пушкинского оригинала есть слои, о которых в школе обычно молчат.

Например, остров Буян. Вы знали, что это не просто рандомно выдуманная локация?

В славянской мифологии Буян – сакральное место. В древних заговорах туда «отправляли» болезни и беды, чтобы их уничтожить.

Так что Гвидон попадает не на случайный клочок суши, а в смысловой центр вселенной. Именно поэтому он мгновенно взрослеет – в такой точке действуют другие законы, там возможно перерождение.

Но Буян играет еще одну роль. Он предстает мостом между Россией старой, которую олицетворяет Салтан, и Россией новой, строящейся – ее представляет Гвидон.

Да-да, то есть речь тут не про Восток и Запад. В исследовании В. Е. Ронкина подчеркивается:

«И лексика сказки, и экспорт "Салтании", и архитектура "Гвидонии» – все это убеждает нас, что это Россия отцов и Россия детей, Россия прошлого и Россия будущего».

Недаром сюда в конце прибывает Салтан. Получается, что когда прошлое примиряется с будущим, находит с ним общий язык, тогда-то и случается хэппи-энд. Так что Буян – не просто сказачное местечко, а важная локация, в которой Пушкин зашифровал и древнюю мифологию, и философию смены поколений.

