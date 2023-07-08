А вы знаете, почему у Мальвины голубые волосы? Объяснение испугает любого

Алексей Толстой опубликовал свою повесть «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в середине 30-х годов, адаптировав сказку Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». Книга мгновенно снискала успех и считается одной из главных сказок на русском языке. И взрослые, и юные читатели остаются в восторге от истории деревянной куклы, ее помощников и друзей.

Так, центральным персонажем сказки становится кукла Мальвина из театра Карабаса Барабаса. В одной из глав Буратино встречает ее, а также пуделя Артемона и поэта Пьеро, которые путешествуют вместе с девочкой.

Поклонники сказки полюбили добрую героиню, которая становится верным другом Буратино. Но далеко не все из них догадывались, какой смысл скрывается в образе куклы. Дело в том, что цвет ее волос — далеко не случайность, а ответ можно найти на страницах оригинала, где Мальвина представлена как фея с голубыми волосами.

Так, Пиноккио по ходу своего путешествия набредает на дом, расположенный в лесу. Он пытается попасть внутрь, но девочка с голубыми глазами предупреждает его: внутри все мертвы.

«Я тоже умерла и жду, когда принесут гроб», — именно так приветствует Пиноккио девочка.

Толстой же, чтобы не пугать юных читателей, решил скрыть судьбу героини. Он превратил девочку-фею в Мальвину и подарил ей добрых друзей, влюбленного поэта и верного пса. И полностью убрал часть истории про смерть ее и ее близких, чтобы не травмировать публику. Неизменным остались лишь голубые волосы, которые в оригинальной версии показывали, что героиня уже давно живет в мире мертвых.