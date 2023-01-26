А вы заметили, что близнецов в «Ворониных» подменили? Гляньте на них сейчас

Филя и Киря умиляли многих зрителей сериала «Воронины». Светловолосые близнецы с голубыми глазами задорно веселились и почти всегда радовались в кадре. Их сыграли озорные и очень талантливые братья Филипп и Кирилл Михины.

Трехлетние мальчики заполучили эти роли как настоящие актеры. Они прошли кастинг, показав все свои таланты. Свои навыки юные артисты демонстрировали на протяжении 10 сезонов, но потом внезапно покинули проект. Создатели сериала заявили, что ребята выглядят слишком взрослыми. Однако есть и другая версия по поводу такого резкого ухода близнецов.

Стало известно, что вся семья Михиных переехала в Таиланд, а позже на Кипр. Из-за такого местонахождения они просто не смогли бы продолжить съемки.

Сегодня братьям уже исполнилось по 16 лет, и теперь они обычные подростки. Филипп и Кирилл ходят в школу и увлекаются спортом. Но больше всего им нравится фотографировать природу. Возможно, это увлечение перерастет в нечто большее, и мы вскоре увидим их талантливые работы.