А вы замечали постыдный секрет Пугачевой? Лещенко устал скрывать правду

Алла Пугачева не только одна из самых ярких звезд российской эстрады, но и одна из главных ее долгожительниц. С 1975 года, когда певица победила на конкурсе «Золотой Орфей», ее имя не сходит с первых страниц газет. Потягаться с Примадонной в стаже могут единицы, среди них и Лев Лещенко. Он и раскрыл один секрет артистки, который та особо и не скрывала.

Лев Валерианович рассказал журналистам, что он сам никогда не попадал в центр скандалов, особых слухов о нем не ходило. Возможно, причина в том, что сам певец никогда не стремился демонстрировать подробности своей личной жизни. Лещенко считает, что публичным людям очень важно делить свою жизнь на рабочую и личную. А вот Алла Борисовна придерживается совсем другого мнения.

В интервью изданию «7 дней» Лев Валерианович рассказал, что Пугачева всегда интересовалась скандалами и сама была не прочь в них попасть, а то и устроить. Впрочем, популярности ее это не мешало, даже наоборот. Певица умело использовала сплетни и слухи для продвижения.