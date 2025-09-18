Меню
А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло

18 сентября 2025 11:21
Создатели немного просчитались, составляя меню для правителя.

«Великолепный век» — один из самых популярных исторических сериалов последних лет. Миллионы зрителей по всему миру с удовольствием следят за дворцовыми интригами, пышными нарядами и, конечно, великолепными пиршествами султана Сулеймана.

Но именно за этими пышными застольями скрывается интересный исторический промах. Дело в том, что на экране мы видим блюда с продуктами, которых в XVI веке просто не могло оказаться на султанском столе.

И это сразу четыре позиции:

  • помидоры;
  • сладкий перец;
  • картофель;
  • зеленые яблоки.
А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло

Первые три — «гости» из Нового Света. В XVI веке на султанском столе их быть не могло — в Османскую империю они добрались лишь в XVII–XVIII веках. Да и яблоки сорта гренни смит — тоже анахронизм. Их вывели еще позднее — в 1868 году.

На деле рацион султанского дворца выглядела совсем иначе. Основа — это баранина, курица, рис, бобовые, баклажаны, лук, чеснок и море свежей зелени. Фрукты тоже были в изобилии, но совсем другие: инжир, виноград, абрикосы, гранаты.

А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло

То есть изысканный ужин султана в «Великолепном веке» — это скорее стилизованная версия современной турецкой кухни, чем реальная картина XVI века. Настоящая трапеза выглядела бы куда проще и менее «глянцево»: сидя на полу, гости ели руками из общей миски плов с бараниной и запивали его шербетом.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
