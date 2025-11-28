А вы слышали, что сейчас в тренде микродрамы? Критики советуют сразу 2 сериала в этом жанре – не стоит пропускать

Гильдия кинодраматургов недавно отметила любопытный тренд: в России набирает обороты бум так называемых «микродрам». Пока это явление больше заметно в профессиональной среде, чем среди широкого зрителя, но платформы уже активно тестируют новый формат, закупая зарубежный контент и заказывая отечественные сценарии.

Что же это за жанр и что из свежих российских проектов в этом направлении уже можно посмотреть? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы пообщались с кинокритиком и главным редактором онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино» Александром Голубчиковым.

И даже составили топ-3 микродрам от эксперта, которые стоит посмотреть.

Что такое микродрамы и почему о них все вдруг заговорили?

«Мне кажется, сейчас сложилась парадоксальная ситуация: Гильдия кинодраматургов констатирует бум микродрам, а рядовой зритель о них, можно сказать, и не слышал», – отмечает критик.

Эксперт подтверждает, что платформы действительно активно экспериментируют с форматом, ориентируясь на успех зарубежных аналогов. По его словам, сценаристам уже поступает значительное количество заказов на подобные сценарии.

«Я уверен, что платформы пытаются ухватить за хвост эту комету, поймать жар-птицу и оторвать у нее перышко. Видимо, интерес зрителей к такому контенту есть, иначе откуда бы столько заказов», – подчеркивает Голубчиков.

Однако эксперт отмечает, что пока массового притока таких сериалов на главные страницы стримингов не видно. Если бы он был, блок с микродрамами занимал бы почетное второе место после новинок.

Проблема жанра: высокий потенциал или «бульварное чтиво»?

«Скорее всего, мы скоро получим всплеск этого контента. Но проблема в том, что, судя по мировым площадкам, ассортимент там неширок, а темы крайне скудны», – сразу же акцентирует внимание эксперт.

По наблюдению критика, зарубежные микродрамы часто вращаются вокруг одних и тех же, доведенных до абсурда сюжетов. Это простенькие истории, близкие к бульварным романам: про любовниц олигархов, любовные треугольники и тому подобное.

«Примитивно донельзя. Другие форматы в этом жанре пока не особо жалуют. У нас была любопытная попытка у Валерии Гай Германики снять микросериал «ЖЭК» про коммуналку, но, к сожалению, это скорее исключение», – омтечает Голубчиков.

Кто работает в жанре и есть ли у него будущее?

«Во всем мире в этот формат часто идут актеры второго-третьего эшелона, для которых это спасительная соломинка и способ реализоваться в эпоху, когда их может заменить искусственный интеллект», – объясняет один из главных минусов жанра критик.

Как отмечает эксперт, серьезные режиссеры и актеры высшей лиги в такие проекты, как правило, не идут. Это можно расценивать как своего рода тренировку, возможность набить руку для будущих масштабных работ:

«Это набивание руки на формате. Своего рода тренировка на кошечках, чтобы впоследствии реализоваться в чем-то более масштабном и впечатляющем».

2 российских проекта, на которые стоит обратить внимание

И все же если хочется узнать, что за зверь такой – микродрама – то вот два достойных примера, которые в скором времени выйдут на экраны:

«Беременна от олигарха» – яркий пример формата, который Wink тестирует в своем новом сервисе «Сторис»;

«ЖЭК» – вполне удачная попытка привнести в микродраму авторский взгляд и рассказать историю о жизни в коммуналке.

Так как жанр только набирает обороты, самые интересные отечественные микродрамы, вероятно, еще в производстве и появятся на платформах в ближайшем будущем. А пока советуем взглянуть на уютный детектив на пару вечеров от Netflix — с рейтингом 93% на RT.