А вы помните, почему Федорова отказалась от короны? Причина достойна уважения

Оксана Федорова стала первой россиянкой, которой удалось победить на конкурсе «Мисс Вселенная». Поклонники модели со всего мира были уверены, что теперь Федорову ждет небывалый карьерный взлет, однако уже спустя четыре месяца она предпочла отказаться от своего титула.

Дело в том, что с детства Федорова мечтала связать свою жизнь с юриспруденцией. Модельный бизнес был для нее любимым хобби, которому она посвящала свое свободное время. И в конкурсе она приняла участие, когда училась в аспирантуре и писала научную работу. А по условиям «Мисс Вселенной» уже после получения короны она должна была отправиться в мировой тур для участия в благотворительных акциях.

В то время перед Федоровой встал выбор: или поехать в командировки, или заняться любимым делом. И модель приняла решение закончить учебу, поэтому отказалась от титула. Подобное решение шокировало публику, но со временем фанаты уважительно отнеслись к выбору Федоровой.

В итоге модели так и не удалось заниматься юриспруденцией. Она построила карьеру телеведущей, но до сих пор не жалеет, что между «Мисс Вселенной» и аспирантурой выбрала последнее.