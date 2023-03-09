А вы и забыли: эту фразу времен СССР раньше говорили в каждом дворе

Чтобы создать атмосферу московского дворика, реквизиторам «Покровских ворот» пришлось на время «одолжить» фигуру гипсового пионера из соседнего двора. Тогда Савва Игнатьевич «забивал козла» в кадре еще более аутентично. Немногие сейчас вспомнят, что это значит.

Фраза «забить козла» означала сыграть в домино. Еще несколько десятилетий назад ее можно было услышать в каждом дворе. В козла стучали во дворах и на предприятиях во время обеда. Игра в костяшки была популярнее любой карточной как среди простого народа, так и среди высших эшелонов власти. Личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян запечатлел генсека за игрой в козла в 1982 году в поселке Ореанда.

Примечательно, что к парнокопытному фраза отношения не имеет. Козел появился как смешение двух слов. Козен — так называли сустав из ноги рогатого скота, которым играли в кости. А козел — более привычное русскому уху и более экспрессивное слово, больше похожее на боевой клич. Оно просто вытеснило со временем непонятное «козен».

В настоящее время фраза «забьем козла» уже не используется в повседневном общении, но ее история остается интересной частью культуры и традиций нашей страны.