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А вы даже не думали об этом: почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»

29 апреля 2023 13:50
А вы даже не думали об этом: почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»

Эта фраза может оказаться губительной.

У людей вошло в привычку на благодарность отвечать ненавязчивым словосочетанием «не за что», но мало кто знает, что эта фраза способна разрушить психику человека. Психолог Анна Гарш делится советами с читателями Wday и поясняет, насколько губительными могут быть простые на первый взгляд слова.

«Когда человек говорит „не за что“, то его подсознание формирует синдром упущенной выгоды. Вроде бы усилия приложены, время потрачено, услуга оказана, а в голове — нулевой результат», — поясняет эксперт.

Американские психологи рекомендуют на «спасибо» отвечать «я уверен, вы для меня сделали бы то же самое». В таком случае у человека, которому вы помогли, подсознательно формируется необходимость что-то для вас сделать.

«Возможно, такой подход слегка циничен, но зато он не занижает достоинство человека, его самооценку и значимость», — подводит итог психолог.

Фото: Кадр из фильма «Гордость и предубеждение», 2005
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
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