А вы — зануда? Проверьте с помощью этого простого теста

Слово “зануда” для большинства людей звучит как оскорбление. Действительно, нет ничего неприятнее, чем однажды узнать, что обладаешь репутацией скучного и назойливого типа. К сожалению, никто не застрахован от того, чтобы однажды не получить от кого-то из окружающих такое “клеймо”. Дело в том, что во многом это зависит от того, как воспринимают нас окружающие. Например, наши друзья принимают нас со всеми недостатками или вовсе не воспринимают их как таковые. Поэтому они будут с радостью слушать наши рассуждения, какими бы странными и чудаковатыми они ни казались со стороны. А вот, например, если вы выскажете свою точку зрения в интернете, например, в комментариях или в личном блоге, тот, кто близко с вами не знаком, вполне может усмотреть в ваших взглядах махровое занудство и известить вас об этом в личных сообщениях или у всех на виду.

Любите ли вы долго и увлеченно рассуждать на всевозможные темы? Станете ли вы доказывать грубияну в интернете, что он не прав? Планируете ли вы все заранее со скрупулезной точностью или предпочитаете действовать спонтанно? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, не зануда ли вы случайно.