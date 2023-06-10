А все думали – псевдоним: кому звезда «Сладкой жизни» обязана странным именем

Лукерья Ильяшенко прославилась благодаря сериалу «Сладкая жизнь». Многие были уверены, что актриса выбрала творческий псевдоним, однако это не так.

Свое имя звезда сериала получила от бабушки Лукерьи. В детстве она мечтала стать Оксаной, но родители этому воспротивились. Желание сменить имя возникло не просто так: в школе Ильяшенко то и дело подвергалась нападкам сверстников. Одноклассники давали ей обидные прозвища — Лужа, Груша, Клуша.

Лишь спустя годы актриса поняла, в чем преимущество ее необычного имени. Сегодня оно является ее отличительной чертой, что важно в актерской профессии. Путь к успеху оказался непростым для Лукерьи. Над ней насмехались не только ровесники, но и родная мать — она называла дочь страшной. На занятиях по балету Ильяшенко говорили, что она толстая и бездарная. В Школе драмы ей указали на странное лицо и «преклонный» возраст — 22 года.

Однако премьера «Сладкой жизни» изменила судьбу Лукерьи. Она стала востребованной и узнаваемой актрисой.