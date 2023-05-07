А во всем виноваты друзья: впадете в ступор, узнав, кто жил в ванне Миронова

Андрей Миронов среди своих близких был известен не только талантом, но и любовью к чистоте, которую многие считали патологической. Он всегда поддерживал свою квартиру и все вещи в идеальном порядке, принимал душ несколько раз в день, но такие убеждения порой весьма негативно сказывались на его жизнь.

Так, однажды друзья в шутку подарили ему на день рождения маленького декоративного поросенка. Миронов с недоверием отнесся к новому другу, поэтому поселил его в ванной. При их первой встрече он сразу же решил отмыть свинью и потратил на это несколько часов.

В итоге все время поросенок жил в ванной комнате прославленного артиста. Тот не собирался выпускать питомца в дом и боялся, что он обязательно что-то испортит, сломает или испачкает. Спустя несколько дней Миронову удалось найти новый дом свинье, и они расстались навсегда.