Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине

А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине

20 февраля 2026 11:19
А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине

Вот такой вот неожиданный кроссовер.

Образ Царевны-Лебеди из пушкинской «Сказки о царе Салтане» знаком каждому с детства. Но если присмотреться к этой героине внимательнее, окажется, что за привычным обликом скрывается нечто большее, чем просто волшебная птица или прекрасная девушка.

В русском фольклоре нет прямого аналога этой героини. Обычно в народных сказках встречаются либо царевны, либо чудесные звери-помощники, которые сопровождают героя в его странствиях. Царевна-Лебедь соединила в себе обе эти ипостаси, но пошла дальше — она стала полноправной хозяйкой повествования.

Именно вокруг этой героини закручиваются все главные события сказки. Она не просто спасает князя Гвидона от злого коршуна, но и дарит ему целый город, устраивает его судьбу и в конечном счёте возвращает отца потерянному сыну. Без неё сюжет попросту бы рассыпался.

А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине

Пушкин создавал этот образ не на пустом месте. Поэт был знаком со множеством источников — от русских былин до западноевропейских сказок. Исследователи находят в Царевне-Лебеди черты сразу нескольких персонажей. От Василисы Премудрой ей достались мудрость и верность, от сказочных птиц-помощниц из датских сказках про Одина, Тора и Локи — волшебная сила.

Особый след в создании образа оставили скандинавские сказания. В северных мифах часто фигурируют девы-лебеди — прекрасные воительницы, умеющие оборачиваться птицами. Считалось, что тот, кто завладеет их одеждой, получит над ними власть. В пушкинской сказке этот мотив преобразился: Гвидон не берёт Царевну силой, а заслуживает её доверие своим благородством.

В рабочих тетрадях поэта сохранились любопытные записи. В черновиках он несколько раз называет свою героиню «волшебницей» — словом, пришедшим из Европы. Это дает основание полагать, что поэт вдохновился зарубежными сказаниями.

В итоге Царевна-Лебедь получилась удивительно живой и многомерной. Она не просто награда для героя, а самостоятельная фигура, от которой зависит развитие всего действия. В отличие от прочих картонных принцес, выступающих в роли награды.

Уже сходили на «Сказку о царе Салтане»? А теперь за тест: продолжите 5 реплик из оригинальной сказки Пушкина.

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане» (2026)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина «С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина Читать дальше 21 февраля 2026
Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Читать дальше 18 февраля 2026
Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Читать дальше 21 февраля 2026
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 20 февраля 2026
Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг Читать дальше 19 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа «Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа Читать дальше 18 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» на всех парах летит к новому рекорду: 900 млн в прокате уже собрала, но это – не предел «Сказка о царе Салтане» на всех парах летит к новому рекорду: 900 млн в прокате уже собрала, но это – не предел Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше