А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине

Образ Царевны-Лебеди из пушкинской «Сказки о царе Салтане» знаком каждому с детства. Но если присмотреться к этой героине внимательнее, окажется, что за привычным обликом скрывается нечто большее, чем просто волшебная птица или прекрасная девушка.

В русском фольклоре нет прямого аналога этой героини. Обычно в народных сказках встречаются либо царевны, либо чудесные звери-помощники, которые сопровождают героя в его странствиях. Царевна-Лебедь соединила в себе обе эти ипостаси, но пошла дальше — она стала полноправной хозяйкой повествования.

Именно вокруг этой героини закручиваются все главные события сказки. Она не просто спасает князя Гвидона от злого коршуна, но и дарит ему целый город, устраивает его судьбу и в конечном счёте возвращает отца потерянному сыну. Без неё сюжет попросту бы рассыпался.

Пушкин создавал этот образ не на пустом месте. Поэт был знаком со множеством источников — от русских былин до западноевропейских сказок. Исследователи находят в Царевне-Лебеди черты сразу нескольких персонажей. От Василисы Премудрой ей достались мудрость и верность, от сказочных птиц-помощниц из датских сказках про Одина, Тора и Локи — волшебная сила.

Особый след в создании образа оставили скандинавские сказания. В северных мифах часто фигурируют девы-лебеди — прекрасные воительницы, умеющие оборачиваться птицами. Считалось, что тот, кто завладеет их одеждой, получит над ними власть. В пушкинской сказке этот мотив преобразился: Гвидон не берёт Царевну силой, а заслуживает её доверие своим благородством.

В рабочих тетрадях поэта сохранились любопытные записи. В черновиках он несколько раз называет свою героиню «волшебницей» — словом, пришедшим из Европы. Это дает основание полагать, что поэт вдохновился зарубежными сказаниями.

В итоге Царевна-Лебедь получилась удивительно живой и многомерной. Она не просто награда для героя, а самостоятельная фигура, от которой зависит развитие всего действия. В отличие от прочих картонных принцес, выступающих в роли награды.

