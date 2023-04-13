А Верочка была права: не поверите, но эти вещи из СССР снова в моде

Ни для кого не секрет, что мода — это «бабушкин сундук», который стоит открывать время от времени. То, что было модно десятки лет назад, сейчас снова виднеется на полках в магазинах.

Наверняка каждый из вас в свое время удивлялся стилю и вкусу Верочки из советского фильма «Служебный роман». А хотите сейчас испытать шок? То, что она носила тогда, — пик моды прямо сейчас!

Мода циклична, именно поэтому не стоит выбрасывать вещи времен СССР. Сейчас в моду активно вошли жилетки, стеганые куртки и всеми любимые тельняшки. Эти вещи являются базовыми в гардеробе любой модной женщины.

Интересно получается, что мы пытаемся уйти от Советского Союза, но мода говорит нам об обратном. Кто мог подумать, что полюбившийся всем фильм «Служебный роман» спустя многие годы будет диктовать нам правила моды?

И все-таки заядлые шопоголики постоянно бегают по магазинам и пытаются найти вещи, которые точно продемонстрируют их стиль. Верочке — «респект», ведь еще тогда она была одной из самых модных советских женщин. Нам стоит поучиться у нее стилю и вкусу! Так что советуем почаще открывать свой шкаф со старыми вещами, ведь кто знает, возможно, будущая «тряпка» сейчас на пике моды!