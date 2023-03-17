А ведь за ней бегали толпы: как самая желанная актриса СССР умирала в одиночестве (фото)

Ослепительная стройная блондинка с большими глазами — за Натальей Кустинской ухаживали Миронов, Магомаев и Смоктуновский. Владимир Высоцкий посвящал советской Брижит Бардо стихи, которые она находила в своем почтовом ящике. Почему самая желанная женщина СССР умерла в одиночестве?

Первым мужем артистки стал режиссер «Девчат» Юрий Чулюкин, пообещавший жене роль Тоси. Впрочем, цензоры сочли Кустинскую слишком красивой, а супруг все больше страдал от ревности: слишком много мужчин крутилось вокруг его яркой супруги. А потом изменил ей сам.

Обиженная актриса подала на развод, невзирая на мольбы кинорежиссера. Вторым супругом артистки стал дипломат. Он ради брака с первой красавицей Союза оставил свою жену. Но тут звезда фильма «Три плюс два» увлеклась космонавтом Борисом Егоровым, женатым в то время на другой героине этой картины — Наталье Фатеевой. Та возненавидела коллегу по цеху за разрушенный брак. Супруг Кустинской едва не покончил с собой.

Как-то цыганка напророчила секс-символу советского кино, что вторая половина ее жизни будет состоять из несчастий. Так и вышло. Из-за травмы, полученной на спектакле, ей перестали предлагать роли. Роман с единственным, кто пытался помочь страдающей от безденежья актрисе, разрушил бывший муж — Борис Егоров.

Сын погиб в начале нулевых. Актриса считала, что его убили. Сама она, измученная диабетом и ревматизмом, скончалась 10 годами позже.