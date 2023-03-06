А ведь такая красавица: как выглядит нелюбимая дочь солиста «Отпетых мошенников»

«Обратите внимание на наше воспитание», — эти строки, благодаря которым в нулевые прославился Гарик Богомазов с группой «Отпетые мошенники», можно с тем же успехом применить и к нему. Певец больше двух лет выясняет отношения с экс-супругой в суде, а с дочерью Варварой — в эфире многочисленных телешоу.

Варвара родилась в первом браке Гарика с Юлией Некрасовой. Пара рассталась через пять лет, а в 2013 году солиста популярной группы едва самого не признали мошенником. По утверждению экс-супруги, Богомазов не платил алименты. Тогда он подал в суд на бывшую жену и Андрея Малахова (обвинения в адрес артиста прозвучали в программе «Прямой эфир») и потребовал за клевету миллион рублей.

Сама Варвара в эфире программы «Звезды сошлись» рассказывала, что ждала от отца внимания до 20 лет. Он же признался, что не любит свою дочь, более того, не уверен, что она приходится ему родней. Однако тест на отцовство, проведенный на очередном ток-шоу, подтвердил родство певца и симпатичной девушки.