А ведь совсем не похожи: посмотрите на сестру-двойняшку Реввы (фото)

Шоумен и певец Александр Ревва родился на 15 минут позже своей сестры-двойняшки. Несмотря на то, что брат и сестра сильно отличаются друг от друга как внешностью, так и родом занятий, артист утверждает, что они чувствуют друг друга на расстоянии.

В детстве Александр и Наталья ходили в одинаковой одежде — так было проще и дешевле. Но разница в темпераментах прорывалась из-под идентичных костюмчиков. Александр был прилежным и тихим парнем, а его сестра — бойкой хохотушкой. Со временем они поменялись ролями. Наталья стала переводчиком, а Ревва — известным на всю страну комиком и хитмейкером.

Наталья — человек непубличный и живет не в Москве, но на эмоциональную связь с младшим братом, которая может показаться сверхъестественной, это не повлияло. Артист неоднократно рассказывал, что если чувствует себя неважно, то состояние сестры тоже ухудшается. И сильно поражает поклонников, ведь звездный брат совсем не похож на свою старшую сестру, хотя и сохраняет с ней самые теплые отношения.