А ведь никто не верил: удивитесь, какой фильм стал самым кассовым в 2022 году

Год пандемии нанес огромный удар по киноиндустрии, которая лишь недавно начала приходить в себя. Все же продюсеры смогли почувствовать желания зрителей, и на большие экраны вновь стали выходить масштабные картины.

Таким примером стал сиквел «Аватара», вышедший через 13 лет после премьеры первой части знаменитого фильма Джеймса Кэмерона. История о прекрасной планете Набу и ее жителях покорила миллионы сердец по всему миру, но в этом году мало кто верил в успех продолжения. Долгое время первое место в списке самых кассовых картин 2022 занимал боевик «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.

Этот успех смог побить лишь фильм «Аватар. Путь воды». За первые три недели проката фантастическая история о новых приключениях Джейка Салли собрала в прокате более 1,7 млрд долларов и стала самой кассовой в этом году.