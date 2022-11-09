А ведь красавец-мужчина! Россияне обомлеют при виде Кончиты Вурст без макияжа

Томас Нойвирт прославился на весь мир в 2014 году, представив эпатажный образ Кончиты Вурст. Стройная высокая певица с пышными волосами и бородой покорила музыкальный конкурс «Евровидение» и завоевала множество поклонников по всему миру. Долгое время артист представал перед зрителями именно в таком амплуа, однако со временем решил изменить свой имидж.

Сегодня Томас уже не использует косметику и не носит каблуки. Он отказался от длинных волос, но оставил густую бороду, которая давно стала его фирменным знаком. Артист выглядит далеко не так эпатажно, но теперь покоряет сердца поклонниц своей естественной красотой.

При этом музыкант, который рассказывает о своей жизни в социальных сетях, не отказался от своей любви к ярким нарядам. На некоторых снимках он позирует в женском белье и иногда все же красится, однако уже не так ярко как раньше.