А ведь казалось, что все на мази: плохие новости о сиквеле «Однажды в… Голливуде» – фильм только что потерял свою главную звезду

3 миллиона долларов за съёмочный день, звёздные коллеги по площадке, возвращение к одному из любимейших зрителями образов в карьере — казалось, что появление Леонардо ДиКаприо в «Приключениях Клиффа Бута» — вопрос решённый. Но в итоге что‑то пошло не так.

«Меня в ней нет»

Актёр не появится в предстоящем спин‑оффе о Клиффе Буте от Дэвида Финчера для Netflix. В интервью Deadline ДиКаприо подтвердил: переговоры на раннем этапе действительно были, но в итоге он отказался от камео в образе Рика Далтона.

«В конце концов, я с нетерпением жду истории Клиффа Бута — но меня в ней нет, — сказал актёр, высоко оценив выбор режиссёра, – Финчер идеально подходит для этой работы. Мы с Квентином большие поклонники его творчества.

По данным источников, Netflix предлагал ДиКаприо 3 миллиона долларов за один съёмочный день — но актёр отклонил предложение.

Хотя сумма внушительная, для ДиКаприо, чей стандартный гонорар за полнометражный фильм составляет около 20 миллионов, это, видимо, не стало решающим аргументом.

Что дальше у ДиКаприо?

Несмотря на разочарование поклонников «Однажды в … Голливуде», у актёра впереди несколько громких проектов:

«Схватка 2» Майкла Манна. ДиКаприо подтвердил своё участие, хотя пока неясно, какую именно роль он сыграет — Винсента Ханны или Криса Шихерлиса. Фильм будет самостоятельным, но отдаст дань уважения оригиналу.

«Что случилось ночью» Мартина Скорсезе. В этом проекте ДиКаприо воссоединится с Дженнифер Лоуренс. В центре сюжета — отношения мужчины и его умирающей супруги. Сейчас картина находится в стадии разработки.

Так что, хотя Рик Далтон не вернётся на экраны, у Леонардо ДиКаприо впереди насыщенный график. А поклонникам «Однажды в … Голливуде» остаётся ждать, каким Финчер покажет новую главу жизни Клиффа Бута — без участия его звёздного напарника.

