А ведь ей уже за 80! Россияне пришли в восторг при виде свежих фото Катерины из фильма «Москва слезам не верит»
Нашла фонтан молодости.
Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году. Долгое время семья мэтра была в трауре: после кончины супруга Вера Алентова почти перестала выходить из дома, теперь ей не до светского шума и звездных мероприятий.
Однако актриса сделала исключение для одного важного события. 25-летний внук звезды, Андрей Гордин, женился. Для торжества Алентова выбрала не мрачный образ, а элегантное платье в горошек, шляпу с широкими полями и стильные очки. Поклонники не узнали преобразившуюся артистку, которая выглядит невероятно свежо и молодо.
«Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем — это факт», — подписала снимок мамы актриса Юлия Меньшова.
Фото: соцсети, кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979)