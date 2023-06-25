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А ведь ей уже за 80! Россияне пришли в восторг при виде свежих фото Катерины из фильма «Москва слезам не верит»

25 июня 2023 09:00
А ведь ей уже за 80! Россияне пришли в восторг при виде свежих фото Катерины из фильма «Москва слезам не верит»

Нашла фонтан молодости.

Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году. Долгое время семья мэтра была в трауре: после кончины супруга Вера Алентова почти перестала выходить из дома, теперь ей не до светского шума и звездных мероприятий.

Однако актриса сделала исключение для одного важного события. 25-летний внук звезды, Андрей Гордин, женился. Для торжества Алентова выбрала не мрачный образ, а элегантное платье в горошек, шляпу с широкими полями и стильные очки. Поклонники не узнали преобразившуюся артистку, которая выглядит невероятно свежо и молодо.

«Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем — это факт», — подписала снимок мамы актриса Юлия Меньшова.

А ведь ей уже за 80! Россияне пришли в восторг при виде свежих фото Катерины из фильма «Москва слезам не верит»
Фото: соцсети, кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979)
Алла Новикова
Алла Новикова
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