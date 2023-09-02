А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой

В этом году Алена Свиридова отметила уже свой 61-й день рождения. Ее поклонники подчеркивают, что за последние годы она совсем не изменилась: хрупкая блондинка все также радует своей естественной красотой подписчиков в соцсетях.

Оказалось, что сохранить молодость ей удается на генетическом уровне. На днях артистка показала свою пожилую мать, и ее фанаты даже не поверили, что Вере Васильевне уже исполнилось 85 лет.

На общем фото Свиридова позировала на переднем плане, а за ней стояла темноволосая женщина. Она естественно улыбалась в камеру, скрыв глаза за солнцезащитными очками.

Ранее звезда не скрывала, что очень гордится мамой, которая ведет активный образ жизни, несмотря на преклонный возраст. Они часто вместе совершают длительные пешие прогулки, которые благотворно влияют на здоровье.

Вера Васильевна предпочитает жить в Минске, куда часто приезжает Свиридова. Артистка признавалась, что именно родительница привила ей любовь к путешествиям, литературе и людям.