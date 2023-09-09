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А ведь ей уже 40: жена Мясникова из «Уральских пельменей» затмевает моделей красотой

9 сентября 2023 11:15
А ведь ей уже 40: жена Мясникова из «Уральских пельменей» затмевает моделей красотой

Юмористу остается только позавидовать.

Вячеслав Мясников — один из самых ярких отечественных юмористов. Участник «Уральских пельменей», он прославился благодаря забавным песням собственного сочинения. Построить успешную карьеру артисту помог надежный тыл в виде жены Надежды.

Пара вместе вот уже более двух десятилетий. Будущие супруги встретились в лесотехническом университете: Надежда заприметила Мясникова в студенческом КВН. Пока знаменитый муж выступал на сцене, его избранница успела получить два высших образования и поработать в банке. Сейчас супруга артиста сосредоточена на семье.

Глядя на эту эффектную блондинку, трудно поверить, что ей уже за 40. К тому же Мясникова является мамой троих сыновей. В прошлом году красавица одержала победу в конкурсе Lady World: Надежда поразила жюри обаянием и моложавой внешностью, рассказывает автор Дзен-канала «Культурология».

А ведь ей уже 40: жена Мясникова из «Уральских пельменей» затмевает моделей красотой
Фото: Legion-Media, кадр из программы "Уральские пельмени", соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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