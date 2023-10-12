А ведь ей уже 26: Хакамада показала танцы особенной дочери

Ирина Хакамада успела реализоваться не только в политике и коучинге, но и в материнстве. У женщины двое детей, и судьба младшей дочери сложилась непросто. Девочка родилась с генетическим заболеванием, а в пятилетнем возрасте перенесла рак крови. Однако благодаря стараниям родителей ей удалось найти свое место в жизни и раскрыть разнообразные таланты.

Маше Сиротинской уже 26 лет. Хакамада во всем поддерживает наследницу: та успела поработать моделью, а сейчас учится на актрису. Недавно Ирина опубликовала в социальных сетях видео, показав, как Мария танцует. По словам политика, девушка репетировала домашнюю работу для кинолаборатории.

Подписчиков поразило, какой грациозной может быть особенная дочь Хакамады. Достижения Маши и те усилия, которые вкладывала Ирина в развитие девушки, вызывают у публики заслуженное восхищение.