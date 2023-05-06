А ведь это придумали еще в СССР: какие привычки советского человека перенял весь мир

Тренд на экономное расходование ресурсов и бережное отношение к окружающей среде не покажется чем-то новым, если вспомнить, что все это уже было в Советском Союзе. Политика zero-waste (ноль отходов), апсайклинг и ресайклинг — все эти новомодные словечки не что иное, как отражение и доработка советских реалий.

Многие считают, что первыми мусор начали сортировать немцы в 1970-е, однако за несколько десятилетий до этого в СССР пионеры уже собирали макулатуру и металлолом. Такая работа широко освещалась в прессе и массовой культуре. «Все ненужное на слом, соберем металлолом», — читает Чебурашка надпись на плакате, а потом и сам отправляется с Геной делать доброе дело.

Сегодня кофейни дают бонусы за свою тару для капучино или латте. В советское время в автоматах с газировкой или водой стоял один стеклянный стакан. Помыть его можно было там же.

Авоськи вместо пластиковых пакетов, ковры из старых футболок и свитера из пряжи других вещей — советские практики прочно вошли в моду по всему миру.