А ведь ему 94 года: Алексей Чадов показал дедушку и восхитил подписчиков (фото)

Не так давно российский актер Алексей Чадов опубликовал в социальной сети фотографию своего деда, поздравив его с днем рождения. Удивительно, но мужчине на фотографии исполнилось 94 года.

Актер мило подписал снимок, публично адресовав дедушке поздравление. Все подписчики в комментариях восхищенно отреагировали на фотографию. И это неудивительно, ведь мужчине, который изображен на снимке, сложно дать больше 70 лет!

«Дедушке здоровья и долгих лет!», «Поздравляю, крепкого здоровья вашему дедушке. Берегите его!», «Замечательно выглядит в 94! Всем бы так! Долгие лета и отметить как минимум 100!» — комментируют пост подписчики.

Напомним, что Алексей рано лишился отца, и его дед приложил максимум усилий, чтобы заменить мальчику папу. О своем особом отношении к дедушке актер рассказывал неоднократно, подчеркивая невероятное уважение и восхищение этим человеком.