А ведь было так вкусно: о каком блюде из СССР мы совсем забыли

Многие сегодня не понимают, как это можно было есть.

Сегодня пельмени с уксусом у россиян могут вызвать разве что гримасу отвращения. В советские времена полуфабрикаты подавали именно с ним. В пельменных стояли специальные графинчики, из которых продукт можно было сбрызнуть 3-процентной эссенцией, также пельмени подавали дома. Неужели в СССР не было других приправ и соусов?

Конечно, нет. Специи активно везли из южных республик. В той же пельменной можно было получить порцию с маслом или сметаной (за дополнительные деньги). Тех, кто не хотели есть с уксусом, вполне удовлетворял «Краснодарский соус». Так откуда такая привычка, которая многим сегодня кажется странной?

Согласно одной из версий, обычай подавать блюда с уксусом появился еще в царские времена. «Это обычная приправа к кушаньям, особенно к постным. Онежане готовят много уксуса в качестве приправы к соленой рыбе. В приуральских губерниях и в Сибири уксус больше всего употребляется с пельменями», — сказано в заметке для журнала «Этнографическое обозрение» за 1907 год.

Ее автор также сообщает, что жители Архангельской губернии поднимали на смех пермяков за то, что они едят пельмени без уксуса. По одной из версий, такой соус нужен был, чтобы нивелировать жирность кушанья. Кроме того, это было банально вкусно. В советские времена привычка окончательно укоренилась и осталась со многими из наших сограждан и по сей день.