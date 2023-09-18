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А ведь были такими милашками: как изменились Гарри и Лиза Галкины к своим 10 годам

18 сентября 2023 13:12
А ведь были такими милашками: как изменились Гарри и Лиза Галкины к своим 10 годам

Двойняшки празднуют первый юбилей.

18 сентября 2013 года в жизни Аллы Пугачевой произошло одно из самых счастливых событий. На свет появились ее дети — Лиза и Гарри. Еще в начале нулевых артистка заморозила яйцеклетки, что позволило ей снова стать матерью даже в 64 года. Дети родились при помощи суррогатной мамы, но с самого рождения Примадонна всю себя посвятила заботе о двойняшках.

С юных лет дети Аллы Борисовны приковывали к себе внимание общественности. Они росли невероятно милыми и большеглазыми малышами. Блондинка Лиза и темноволосый Гарри стали любимцами публики.

Сегодня детям Пугачевой уже по десять, за прошедшие годы они сильно изменились. Дочь Примадонны из очаровательной крошки превратилась в длинноногую красавицу. Девочка уже осваивает азы макияжа и берет у мамы уроки стиля. Гарри сильно возмужал и радует родителей отменным аппетитом — щеки мальчика с каждым годом становятся все круглее.

А ведь были такими милашками: как изменились Гарри и Лиза Галкины к своим 10 годам
Фото: Социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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