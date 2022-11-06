А ведь была такая красавица: посмотрите, что стало с телеведущей Зайцевой
Теперь звезда эфира ведет закрытый образ жизни.
Ирина Зайцева была одной из главных звезд отечественного телевидения. Она в течение нескольких лет блистала в программе «Герой дня без галстука», однако в 2013 году неожиданно прекратила свою карьеру.
Как оказалось, знаменитость не смогла принять новые правила, появляющиеся на телевидении. Ей не нравились герои, которых предлагают редакторы, и темы. Поэтому, несмотря на любовь зрителей, она решила закончить карьеру.
Сегодня Зайцева наслаждается жизнью для себя. Она изредка оказывается в гостях на телешоу, где откровенно рассказывает о себе. Как оказалось, журналистка скучает по работе в эфире, но рада посвящать все время только себе, ведь долгие годы практически не уходила со студии.
Как отмечают преданные поклонники, они уже едва узнают в 64-летней знаменитости звезду эфира. Годы сказались на внешности Зайцевой, которая теперь страдает от лишнего веса и давно подстригла свои знаменитые длинные волосы.
«Изумительная, умная, красивая. Вела передачи профессионально. Как же сейчас не хватает таких ведущих», — уверены пользователи Сети.