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А ведь была такая красавица: посмотрите, что стало с телеведущей Зайцевой

6 ноября 2022 13:15
А ведь была такая красавица: посмотрите, что стало с телеведущей Зайцевой

Теперь звезда эфира ведет закрытый образ жизни.

Ирина Зайцева была одной из главных звезд отечественного телевидения. Она в течение нескольких лет блистала в программе «Герой дня без галстука», однако в 2013 году неожиданно прекратила свою карьеру.

Как оказалось, знаменитость не смогла принять новые правила, появляющиеся на телевидении. Ей не нравились герои, которых предлагают редакторы, и темы. Поэтому, несмотря на любовь зрителей, она решила закончить карьеру.

А ведь была такая красавица: посмотрите, что стало с телеведущей Зайцевой

Сегодня Зайцева наслаждается жизнью для себя. Она изредка оказывается в гостях на телешоу, где откровенно рассказывает о себе. Как оказалось, журналистка скучает по работе в эфире, но рада посвящать все время только себе, ведь долгие годы практически не уходила со студии.

Как отмечают преданные поклонники, они уже едва узнают в 64-летней знаменитости звезду эфира. Годы сказались на внешности Зайцевой, которая теперь страдает от лишнего веса и давно подстригла свои знаменитые длинные волосы.

«Изумительная, умная, красивая. Вела передачи профессионально. Как же сейчас не хватает таких ведущих», — уверены пользователи Сети.

Фото: Кадр из программы «Герой дня без галстука», «Привет, Андрей!»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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