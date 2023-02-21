А ведь была совсем не Мымрой: фото юной Алисы Фрейндлих потрясло народ

Алиса Фрейндлих стала всесоюзной звездой далеко не сразу. Именно поэтому мало кто помнит, как она выглядела в свои юные годы. А ведь когда-то Алиса Бруновна была воплощением очарования.

Фрейндлих начала сниматься в кино еще в студенческие года. Правда, ей приходилось довольствоваться эпизодическими ролями. Молодая актриса появилась в картинах «Бессмертная песня», «Неоконченная повесть» и «Полосатый рейс». В середине 60-х она снялась в сатирическом фильма Элема Климова «Похождения зубного врача», где ее партнером стал Андрей Мягков. Через несколько лет они снова сыграли вместе в культовом «Служебном романе».

На заре своей карьеры Фрейндлих была очаровательной девушкой: длинные светлые волосы, глаза небесного цвета, мягкие черты лица. Пользователи Сети отметили, что в ней не было ничего общего с Мымрой, которая в итоге и прославила актрису.

Известность пришла к Алисе Бруновне после выхода «Служебного романа», когда ей было 43 года. Затем последовали «Жестокий романс», «Сталкер», «Опасный возраст» и другие нашумевшие киноработы, закрепившие ее статус звезды.