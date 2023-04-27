А ведь была красавицей: народ поразило фото Максаковой после пластики

Людмила Максакова когда-то считалась одной из красивейших актрис СССР. К сожалению, кинозвезда стала заложницей своей некогда эффектной внешности и начала гоняться за вечной молодостью.

Недавно 82-летняя звезда картины «Татьянин день» предстала с обновленным лицом. Правда, Максакову не узнали даже преданные поклонники. Лицо актрисы стало перетянутым, улыбка выглядит вымученной, глаз почти не видно, а брови скоро «переселятся» на макушку. Непонятно, то ли это неудачный ракурс, то ли Людмила Васильевна попала к криворукому хирургу.

Пользователи Сети не скрыли своих эмоций, увидев актрису: «Максакова была красивейшей женщиной! И во что превратилась после пластики», «Максаковой старость не к лицу».

Артистка известна по картинам «Летучая мышь», «Отец Сергий», «Десять негритят» и другим лентам. Она покоряла сердца зрителей не только своим талантом и яркими актерскими работами, но и внешностью. У Максаковой были благородные черты лица, выразительные глаза и роскошные волосы. Но сегодня все это осталось в прошлом.