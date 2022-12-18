А ваш партнер есть в списке? Эти знаки Зодиака не созданы для семьи

Астрологи выяснили, в браке с какими знаками вы все равно будете чувствовать себя одиноко.

Крепкая семья - та, в которой все домочадцы стоят друг за друга горой, выслушивают и поддерживают, любят и заботятся. Некоторые люди с первой же попытки оказываются именно в таком идеальном браке, другие же даже рядом с горячо любимым человеком чувствуют себя одинокими и нежеланными. Отсутствие внимания со стороны избранника заставляет их сомневаться в себе, постоянно размышлять, в чем они провинились и как это исправить. Однако дело может быть намного проще, уверяют астрологи. Некоторые знаки зодиака совершенно не созданы для романтического союза и не могут сделать счастливым своего партнера.

Овен

Представители огненного знака - закоренелые эгоисты. Овен убежден, что в романтических отношениях, как и везде в жизни, он занимает лидирующую позицию, а значит, его потребности и желания важнее, чем второй половинки. Кроме того, ужиться с уроженцем этого знака трудно из-за его вспыльчивости. Овен способен выйти из себя буквально по любому поводу, устроить истерику на ровном месте.

Неудивительно, что отношения с ним обречены на провал.

Рак

Невероятно, но факт: Раки, которые считаются в гороскопе едва не идеальными семьянинами, на самом деле мало подходят для совместной жизни. Дело в том, что в большинстве своем представители водного знака - люди пусть чувствительные, но крайне замкнутые. Партнеру постоянно приходится гадать, что у Рака на душе, почему он ходит с грустным видом - из-за плохого настроения или на что-то обиделся? По этой причине жить с ним очень тяжело.

Козерог

Уроженцы земного знака живут по принципу “первым делом самолеты, ну а девушки - потом”. Львиную долю своего времени Козерог тратит на работу и самореализацию, а вот то, что происходит дома, его мало волнует. Когда представитель знака возвращается домой, все его мысли все равно заняты рабочими вопросами, он практически не вникает в дела и проблемы своей второй половинки.

Оставаться рядом с человеком, которому все равно - сомнительное удовольствие.

Водолей

Люди, появившиеся на свет под знаком Водолея, слишком ценят свою свободу, чтобы променять ее на какие-то там отношения. Представители воздушного знака обижают вторую половинку своим невниманием, ведь они постоянно отвлекаются на что-то еще: друзья, хобби, работа и многие другие вещи для Водолея гораздо важнее романтических отношений.