Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи А вас, Штирлиц, я попрошу на сцену: как советский шпион получил «Оскар» и стал героем Голливуда

А вас, Штирлиц, я попрошу на сцену: как советский шпион получил «Оскар» и стал героем Голливуда

1 сентября 2025 08:56
А вас, Штирлиц, я попрошу на сцену: как советский шпион получил «Оскар» и стал героем Голливуда

Тройной агент, человек, повлиявший на мир современного кино.

История Бориса Морроса — это готовый и экранизированный сценарий для триллера. Уроженец Бобруйска, сын купца, эмигрант, музыкальный директор Paramount, знакомый со Стравинским, Папой римским и президентом США — и при этом агент НКВД, который в какой-то момент начал работать на ФБР.

Агент поневоле

В 1930-е Моррос делает карьеру в Голливуде: ищет композиторов для фильмов, работает со звёздами вроде Бинга Кросби, продюсирует «Сказки Манхэттена» и получает номинации на «Оскар».

Одновременно его вербует советская разведка. Моррос соглашается — через него Москва строит агентурную сеть и финансирует операции, в том числе под прикрытием его студии Morros Music Company. Но у Бориса свои планы: деньги он вкладывает в личные проекты, включая студию звукозаписи ARA и амбициозные фильмы.

А вас, Штирлиц, я попрошу на сцену: как советский шпион получил «Оскар» и стал героем Голливуда

Двойной агент

Вскоре его вербуют уже американцы. ФБР нужно знать, чем живут советские агенты в США, и Моррос становится двойным агентом. Он сливает информацию о встречах, готовит досье на сенаторов, кардиналов, людей из окружения президента и играет свою игру. Москва подозревает неладное, но доказать ничего не может.

Шпион, выйди вон

В 1950-е, на фоне маккартизма, Моррос оказывается в эпицентре шпионских разборок. Его имя всплывает в деле о советской сети, курируемой Джеком Соблом, которого арестуют, а Борис выходит сухим из воды.

Более того — он превращает свою жизнь в шоу. Выпускает мемуары «My Ten Years as a Counterspy», продаёт права на экранизацию Columbia Pictures и становится героем фильма «Человек на верёвочке» с обладателем «Оскара» Эрнестом Боргнином в главной роли.

А вас, Штирлиц, я попрошу на сцену: как советский шпион получил «Оскар» и стал героем Голливуда

Моррос жил одновременно в трёх мирах: Голливуд, Москва, Вашингтон. Он дружил со Стоковским и Хейфицем, встречался с Пием XII, водил обеды с Трумэном и консультировал ФБР.

До конца неясно, кем он был — шпионом, аферистом или гением самопиара. Но факт остаётся фактом: человек, десятилетиями работавший на НКВД, стал героем американского кино и обладателем номинаций на «Оскар».

«Сила — в символе»: стилист объяснил, почему свитер Багрова из «Брата» до сих пор в моде — а ведь его купили за 35 рублей в секонд-хэнде.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Человек на верёвочке» (1960), из сериала «Семнадцать мгновений весны», кадр Youtube 'SMU Jones Film'
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду Читать дальше 1 сентября 2025
Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Читать дальше 1 сентября 2025
Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране Читать дальше 1 сентября 2025
С этим актером Энтони Хопкинс ни за что не сыграет в еще одном фильме — а тому работать с Хопкинсом было одно удовольствие С этим актером Энтони Хопкинс ни за что не сыграет в еще одном фильме — а тому работать с Хопкинсом было одно удовольствие Читать дальше 1 сентября 2025
«Вдохнет жизнь в эту помойку»: 71-летний Джеки Чан ворвался в Marvel — количество трюков уже превысило все рекорды «Вдохнет жизнь в эту помойку»: 71-летний Джеки Чан ворвался в Marvel — количество трюков уже превысило все рекорды Читать дальше 1 сентября 2025
Дракула из «Ван Хельсинга» является сыном Сатаны и первым вампиром, но две слабости у него все же есть Дракула из «Ван Хельсинга» является сыном Сатаны и первым вампиром, но две слабости у него все же есть Читать дальше 31 августа 2025
«Бросает вызов жанру супергеройского кино»: Эмма Стоун снова нацелилась на «Оскар» — новинка стартовала со 100% на Rotten Tomatoes «Бросает вызов жанру супергеройского кино»: Эмма Стоун снова нацелилась на «Оскар» — новинка стартовала со 100% на Rotten Tomatoes Читать дальше 30 августа 2025
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так Читать дальше 29 августа 2025
«Мы настолько взяли разгон»: фильм с Биковичем рискует стать хитом в Китае — и речь не про «Вызов» «Мы настолько взяли разгон»: фильм с Биковичем рискует стать хитом в Китае — и речь не про «Вызов» Читать дальше 29 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше