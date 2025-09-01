А вас, Штирлиц, я попрошу на сцену: как советский шпион получил «Оскар» и стал героем Голливуда

История Бориса Морроса — это готовый и экранизированный сценарий для триллера. Уроженец Бобруйска, сын купца, эмигрант, музыкальный директор Paramount, знакомый со Стравинским, Папой римским и президентом США — и при этом агент НКВД, который в какой-то момент начал работать на ФБР.

Агент поневоле

В 1930-е Моррос делает карьеру в Голливуде: ищет композиторов для фильмов, работает со звёздами вроде Бинга Кросби, продюсирует «Сказки Манхэттена» и получает номинации на «Оскар».

Одновременно его вербует советская разведка. Моррос соглашается — через него Москва строит агентурную сеть и финансирует операции, в том числе под прикрытием его студии Morros Music Company. Но у Бориса свои планы: деньги он вкладывает в личные проекты, включая студию звукозаписи ARA и амбициозные фильмы.

Двойной агент

Вскоре его вербуют уже американцы. ФБР нужно знать, чем живут советские агенты в США, и Моррос становится двойным агентом. Он сливает информацию о встречах, готовит досье на сенаторов, кардиналов, людей из окружения президента и играет свою игру. Москва подозревает неладное, но доказать ничего не может.

Шпион, выйди вон

В 1950-е, на фоне маккартизма, Моррос оказывается в эпицентре шпионских разборок. Его имя всплывает в деле о советской сети, курируемой Джеком Соблом, которого арестуют, а Борис выходит сухим из воды.

Более того — он превращает свою жизнь в шоу. Выпускает мемуары «My Ten Years as a Counterspy», продаёт права на экранизацию Columbia Pictures и становится героем фильма «Человек на верёвочке» с обладателем «Оскара» Эрнестом Боргнином в главной роли.

Моррос жил одновременно в трёх мирах: Голливуд, Москва, Вашингтон. Он дружил со Стоковским и Хейфицем, встречался с Пием XII, водил обеды с Трумэном и консультировал ФБР.

До конца неясно, кем он был — шпионом, аферистом или гением самопиара. Но факт остаётся фактом: человек, десятилетиями работавший на НКВД, стал героем американского кино и обладателем номинаций на «Оскар».

