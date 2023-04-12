А в жизни добрейший дедушка: кто скрывается за «самым злодейским голосом» России

Голоса актеров дубляжа нередко звучат убедительнее, чем «оригинальные». Яркий пример — Валерий Сторожик, который дублировал главных злодеев в иностранных фильмах.

Актер подарил свой голос Люциусу Малфою из «Гарри Поттера», Харви Денту из «Темного рыцаря», Майкрофту Холмсу из «Шерлока» и другим интересным персонажам.

В реальной жизни Сторожик совсем не похож на киношных злодеев, которых он озвучивал. Валерий Степанович производит впечатление интеллигентного, доброго и положительного человека. Но когда он подходит к микрофону, чтобы озвучить очередного негодяя, артист мастерски перевоплощается в киногероя.

У зрителей сам актер и его работы вызывают целую гамму чувств. «В жизни он добрейший дедушка, вот это чудеса», «Голос, который может и успокоить, и внушить страх», «Шикарный актер и человек! Его голос идеально подходит мудрецам, военным, политикам и фантастическим злодеям», «Какой интеллигентный и добрый человек», — написали пользователи Сети под видео на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко ».