А в СССР ее называли невзрачной: почему эта советская актриса произвела фурор за рубежом

Одной из самых ярких работ в карьере Надежды Румянцевой стала лирическая комедия «Девчата». В картине Юрия Чулюкина артистка перевоплотилась Тосю Кислицыну, однако, как оказалось, мнения зрителей и цензоров относительно ее игры разошлись.

Дело в том, что художественный совет не оценил обаяние и харизму Румянцевой. Эксперты были уверены, что первый парень на деревне никогда бы не выбрал такую, по их мнению, невзрачную девушку. Они даже пытались заставить его переснять все сцены со Светланой Дружининой, ведь были уверены, что в реальной жизни героиня Румянцевой обязательно бы проиграла битву за сердце мужчины.

Зрители же оказались совершенно противоположного мнения. Иностранцы остались в восторге от экранной Кислицыной, осыпая ее комплиментами. Итальянские фанаты активно сравнивали артистку с супругой Федерико Феллини Джульеттой Мазиной и боготворили ее комедийный талант. А критики Аргентины вручили ей приз за лучшее исполнение женской роли на международным фестивале.