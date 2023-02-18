А в России можно: ни в коем случае не делайте так, если окажетесь в США

Иногда культуры даже граничащих друг с другом стран кардинально отличаются. Поэтому неудивительно, что жизненный уклад людей в России и Сша такой разный. Особенно наших сограждан удивляют запреты, которым следуют почти все американцы.

Любой гражданин штатов знает, что есть темы, которые ни в коем случае нельзя поднимать в разговоре. Если россияне привыкли обсуждать между собой финансы, то для иностранцев даже при общении с близкими друзьями это просто недопустимо.

Кроме того, отношения с представителями закона заграницей тоже строго регламентируются.

Американец за любую неосторожную фразу в сторону полицейского может получить ненужные проблемы, в то время как в России расслабленный разговор с человеком в форме может, наоборот, избавить от лишней суеты.

В неформальном общении тоже много подводных камней, и в любом обращении иностранец вынужден использовать вежливые слова. Русский человек не привык льстить и поэтому всегда говорит так, как чувствует.