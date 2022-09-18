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А в порядке ли ваши нервы? Пройдите наш тест, чтобы это выяснить

18 сентября 2022 19:15
А в порядке ли ваши нервы? Пройдите наш тест, чтобы это выяснить

Узнайте, насколько устойчивой психикой вы обладаете.

В современном мире избежать стрессов практически невозможно - даже если вы заберетесь на вершину горы, сядете в позу лотоса и начнете медитировать, есть вероятность, что гармонию нарушит какая-нибудь зловредная мошка, которая будет звенеть под ухом или больно кусать. Стресс приводит к нервам, а нервы, в свою очередь, сказываются на работе всего организма. Как известно, нервные клетки не восстанавливаются, а вот волосы, поседевшие от стресса, могут вернуть свой естественный цвет. Такое заявление сделали ученые Колумбийского университета. Они провели эксперимент с участием четырнадцати добровольцев. Как оказалось, по мере уменьшения стресса природный цвет волос испытуемых восстанавливался. По мнению ученых, такое явление возможно в связи с химическими изменениями, которые происходят в клетках волос на стадии роста. Разумеется, добавляют ученые, на восстановлении цвета сказывается возраст человека - 80-летний старец, убеленный сединами, не сможет снова потемнеть.

Хотите узнать, насколько сильно вы подвержены стрессу? Пройдите наш тест, который всего за несколько вопросов определит устойчивость вашей психики.

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Елена Королева
Елена Королева
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