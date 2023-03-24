А усы все те же: как сейчас выглядит Барский из «Маски-шоу»

Борис Барский прославился как один из участников знаменитого «Маски-шоу». В течение многих лет он перевоплощался в комичных героев, став одним из самых любимых у публики артистов коллектива.

После завершения сериала Барский продолжил развивать свою карьеру. Он активно снимался в кино и сериалах, выступал на театральной сцене. Также он выпустил восемь книг собственного сочинения, а последней стала работа «Черный кот», в которой он поделился множеством историй со съемок популярного сериала.

Преданные поклонники до сих пор узнают 63-летнего артиста на улицах и все еще мечтают получить его автограф. Как отмечают фанаты, внешность Барского, который в «Масках» регулярно перевоплощался в стариков, совсем не изменилась за последние годы, к тому же он до сих пор носит густые усы, которые давно стали его визитной карточкой.