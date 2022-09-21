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«А у нас во дворе»: раскрыта судьба «народного» детектива после гибели Пускепалиса

21 сентября 2022 15:15
«А у нас во дворе»: раскрыта судьба «народного» детектива после гибели Пускепалиса

Трагедия не сможет не повлиять на судьбу популярного проекта.

Телесериал «А у нас во дворе» уже успел полюбиться зрителям. За мелодраматическим детективом о приключениях бывшего следователя Владимира Каленого, которого играл один из самых популярных актеров поколения Сергей Пускепалис, и дворничихи Мавлюды в исполнении Равшаны Курковой, на федеральном канале следили тысячи поклонников.

К настоящему моменту прошло уже два сезона, и съемочная группа начала производство третьего, который должен был стать финальным. Но тут в дело вмешалась трагедия. 20 сентября заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, когда ехал в Москву.

Как сообщил телеграм-канал «Изнанка сериала», после гибели Пускепалиса проект, скорее всего, придется закрыть — уже отснятого в третьем сезоне материала просто не хватит для того, чтобы довести историю до логического завершения.

Фото: Кадр из сериала «А у нас во дворе»
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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