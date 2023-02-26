«А сходить в аптеку некому»: эти слова Раневской о любви разорвут вам душу

Фаина Раневская за годы карьеры покорила многих зрителей. Поклонники не пропускали ни одного спектакля звезды сцены и никогда не скупились на комплименты и цветы любимой артистке. Однако, несмотря на всеобщее обожание, Раневской так и не удалось построить личное счастье.

Как отмечала артистка, в течение многих лет после постановок в квартире ее встречал лишь пес по кличке Мальчик. Собаку Раневская подобрала в одном из московских переулков, и со временем она стала главным спутником жизни артистки.

При этом о своем одиночестве звезда сцены высказывалась с присущим себе сарказмом. Она с юмором отмечала, что такое огромное число поклонников на самом деле не любит ее по-настоящему.

«Как много любви, а в аптеку сходить некому», — усмехалась Раневская.

В итоге прославленная артистка всю жизнь прожила в одиночестве. Она скончалась летом 1984 года за несколько недель до своего 88-летия.