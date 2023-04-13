А сейчас кажется такой гадостью: эти странные вещи точно пробовали на вкус все дети в СССР

А ведь они это ели с большим удовольствием.

Ох уж это детство во времена СССР, когда что-то нашел и сразу в рот. Современные дети даже представить себе не могут, что ели их родители на улице, пока мама из окна не видит. Любой советский ребенок готов рассказать о том, как прошло его детство и какие «несъедобные» вещи были съедены «на спор».

Стержень карандаша — одна из наиболее популярных вещей, которая была во рту у каждого ребенка из Советского Союза. Язык у сорванца, который попробовал стержень, становился серым, а сам грифель приятно хрустел на зубах.

Шелковица была настоящим лакомством для детворы. Чужое дерево было полностью съедено маленькими детками. Хотя даже сейчас многие дети залезают на деревья и воруют шелковицу. А сколько криков, когда она капает на футболку...

Зимний период времени у многих проходил с желанием «ловить снежинки на язык» или «пососать сосульку».

Советское время у каждого вызывает разные ассоциации, но, вспоминая детские шалости, «интересные» находки в еде и многое другое, на душе становится тепло и приятно. Современным детям тяжело это представить.