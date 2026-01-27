А почему Матроскин и Шарик умели говорить: Успенский гениально объяснил в книгах, а «Союзмультфильм» и Андреасян прозевали

Потому то в мультфильмах и экранизации появилась сюжетная дыра размером с Простоквашино.

Во вселенной «Простоквашино» есть герой, без которого не было бы ни говорящего кота, ни философствующего пса, ни самой знаменитой деревни. Это не Дядя Фёдор, не почтальон Печкин и даже не галчонок. Человека, без которого не говорили бы Матроскин и Шарик, мы никогда не видели в кадре, хотя он был важной частью оригинальных книг. Речь о профессоре Иване Трофимовиче Сёмине.

Пока аниматоры дарили нам весёлые приключения троицы, из экранизаций начисто исчез ключевой, по задумке Эдуарда Успенского, персонаж. Именно он — учёный-зоолингвист, живший в том самом доме — и есть главный волшебник Простоквашино.

Он составлял «охотничье-собачий словарь», и Шарик, проводя дни в его кабинете, естественным образом освоил человеческую речь. Он целенаправленно учил кота Матроскина читать, писать и считать, превратив его в того самого харизматичного интеллектуала в полосатом свитере.

Ирония судьбы в том, что Сёмин так и не узнал о триумфе своего метода. Кот сбежал, не продемонстрировав навыков, а профессор уехал, оставив говорящего пса в пустеющей деревне. Его отсутствие в мультфильмах и новой экранизации — большое упущение, лишающее фантастическую историю правдоподобной ноты.