А они точно родственники? Внешность брата Шатунова вас ошарашит (фото)

Любимые исполнители, которые принесли в нашу жизнь лучшие песни, порой ошарашивают своих фанатов заявлениями о братьях или сестрах. Одним из них стал певец Юрий Шатунов, который запал в сердца многих людей по всему миру. Его умение создать шикарный трек, который будет популярным долгие годы — настоящий признак мастерства.

После смерти певца на телевизионных экранах появилась информация про его брата, некого Александра Долгушина, который рассказал всю правду о совместном детстве. Создатели телепередачи «Звезды сошлись» сняли специальный выпуск, в котором зрители смогли познакомиться с двоюродным братом Юрия Шатунова. Они не похожи внешне от слова «совсем», но ведь это двоюродный брат.

Сам Александр подробно рассказал нюансы из детства, поделился интересными историями из прошлой жизни Юрия и рассказал о его начале карьеры. Его теплые высказывания смогли проникнуть в душу каждому зрителю.

Вот так и бывает. Одни достигают высот в карьере и живут свою лучшую жизнь, а другие продолжают искать себя в этом мире. Их образы жизни совершенно разные, но душевное тепло между братьями сохранилось, несмотря на «звездную популярность» Юрия Шатунова.