А народ-то не замечал: неприглядную правду о Сусанне вскрыла ее же квартира
В Сети обнаружили любопытные детали фильма «Самая обаятельная и привлекательная».
Две героини комедии «Самая обаятельная и привлекательная» противопоставлены друг другу. Клюева — невзрачная и «серая», без особого вкуса. Она является полным антиподом яркой Сусанны, которая носит эффектные наряды, делает укладки и макияж. Но вот обстановка ее квартиры говорит о том, что вкуса у персонажа точно нет.
В интерьере она собрала все самое заметное, но предметы совсем не сочетаются друг с другом. Из-за этого пропорции квартиры нарушаются, и жилище становится тесным и неуютным. На стенах с обоями в геометрических линиях развешаны различные сувениры, картины, чеканные предметы и странные бра. Интерьер выглядит чересчур броским, в нем теряется не только Надя, но и сама Сусанна. Кроме того, наблюдается и смешивание стилей: например, ретро-телефон стоит рядом с авангардистской картиной.
Автор Дзен-канала «ЭХ, ПРОКАЧУ!» пришла к выводу, что Сусанна просто боится «серости», поэтому как сорока заполняет жилище яркими вещицами. Но о наличии вкуса это не говорит.
«Сусанна очень неестественна, у нее и интерьер соответствующий, и наряды», «Сусанна считала себя обыкновенной и создавала притяжение взглядов яркими образами», «Она всеми силами пытается выделяться, но явно не обладает хорошим вкусом», — отметили комментаторы.