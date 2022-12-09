﻿А народ-то не замечал: неприглядную правду о Сусанне вскрыла ее же квартира

Две героини комедии «Самая обаятельная и привлекательная» противопоставлены друг другу. Клюева — невзрачная и «серая», без особого вкуса. Она является полным антиподом яркой Сусанны, которая носит эффектные наряды, делает укладки и макияж. Но вот обстановка ее квартиры говорит о том, что вкуса у персонажа точно нет.

В интерьере она собрала все самое заметное, но предметы совсем не сочетаются друг с другом. Из-за этого пропорции квартиры нарушаются, и жилище становится тесным и неуютным. На стенах с обоями в геометрических линиях развешаны различные сувениры, картины, чеканные предметы и странные бра. Интерьер выглядит чересчур броским, в нем теряется не только Надя, но и сама Сусанна. Кроме того, наблюдается и смешивание стилей: например, ретро-телефон стоит рядом с авангардистской картиной.

Автор Дзен-канала «ЭХ, ПРОКАЧУ! » пришла к выводу, что Сусанна просто боится «серости», поэтому как сорока заполняет жилище яркими вещицами. Но о наличии вкуса это не говорит.