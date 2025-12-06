Меню
«А мы тут плюшками балуемся…»: легко приготовите дома любимое угощение Карлсона — укрощает даже самых строгих домомучительниц

«А мы тут плюшками балуемся…»: легко приготовите дома любимое угощение Карлсона — укрощает даже самых строгих домомучительниц

6 декабря 2025 11:49
«А мы тут плюшками балуемся…»: легко приготовите дома любимое угощение Карлсона — укрощает даже самых строгих домомучительниц

И уж точно не устоит ни один «мужчина в самом расцвете сил».

«А мы тут плюшками балуемся…»: стоит произнести эту фразу — и в голове моментально вспыхивает голос Карлсона из советского мультфильма. Та самая сцена, где он кокетливо разговаривает с синеволосой красавицей из телевизора, давно живет отдельной жизнью, а сами плюшки превратились в легенду почти на уровне самого героя.

И вот хорошая новость: их можно приготовить дома. Причем не абы какие — а те самые, шведские, с кардамоном и корицей. В общем, булочки, ради которых любой уважающий себя человек с пропеллером прилетит на аромат.

Ингредиенты

Для теста:

  • 600 г муки
  • 14 г свежих дрожжей
  • 250 мл молока
  • 80 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1,5 ч. л. молотого кардамона
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 2–3 ст. л. корицы
  • 100 г сахара
  • 50 г сливочного масла (растопить)
  • 1 желток (для смазывания)
  • жемчужный сахар или любой крупный сахар для посыпки
«А мы тут плюшками балуемся…»: легко приготовите дома любимое угощение Карлсона — укрощает даже самых строгих домомучительниц

Как готовить

Слегка подогрейте молоко — оно должно быть теплым, не горячим. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на десять минут. Смесь начнет пузыриться — значит, дрожжи «проснулись».

Растопите сливочное масло, дайте ему немного остыть и влейте в молочно-дрожжевую смесь. Добавьте яйцо и аккуратно соедините все до однородности.

В отдельной миске смешайте муку, соль и кардамон — именно кардамон создает тот самый скандинавский аромат.

Соедините сухие и жидкие ингредиенты. Замешивайте тесто около десяти минут миксером или пятнадцать минут руками. Должно получиться гладкое, плотное, податливое тесто, которое легко отходит от ладоней.

Переложите его в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на час. Тесто поднимется и станет пышным.

«А мы тут плюшками балуемся…»: легко приготовите дома любимое угощение Карлсона — укрощает даже самых строгих домомучительниц

Когда оно подойдет, раскатайте пласт размером примерно 60×40 см и толщиной около 5 мм. Смажьте поверхность растопленным маслом. Смешайте сахар с корицей и щедро посыпьте всю площадь — плюшки здесь любят щедрость.

Сверните тесто в плотный рулон по широкой стороне и нарежьте кусочки толщиной 2,5–3 см. У вас получится около 20 будущих булочек. Выложите их на противень, оставив между ними расстояние, накройте полотенцем и дайте время: еще час–полтора.

Взбейте желток (можно добавить немного воды или молока) и смажьте верхушки. Посыпьте крупным или жемчужным сахаром.

Разогрейте духовку до 240 °C. Выпекайте 10–15 минут — до золотистой корочки и того самого запаха, который невозможно игнорировать.

Готовые плюшки переложите на решетку и дайте им полностью остыть. Или хотя бы попытайтесь — удержаться сложно, знаем. И вот теперь становится ясно, почему Карлсон произносил свою фразу с таким довольным видом.

Ранее мы писали: Пакетик + кипяток + сахар = прошлый век! Мама-Кошка в «Трех котах» всегда готовит чай «с секретом» – рецепт простой, но очень вкусный

Фото: Legion-media, кадры из мультфильма «Карлсон вернулся» (1970)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
