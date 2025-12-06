«А мы тут плюшками балуемся…»: легко приготовите дома любимое угощение Карлсона — укрощает даже самых строгих домомучительниц

«А мы тут плюшками балуемся…»: стоит произнести эту фразу — и в голове моментально вспыхивает голос Карлсона из советского мультфильма. Та самая сцена, где он кокетливо разговаривает с синеволосой красавицей из телевизора, давно живет отдельной жизнью, а сами плюшки превратились в легенду почти на уровне самого героя.
И вот хорошая новость: их можно приготовить дома. Причем не абы какие — а те самые, шведские, с кардамоном и корицей. В общем, булочки, ради которых любой уважающий себя человек с пропеллером прилетит на аромат.
Ингредиенты
Для теста:
- 600 г муки
- 14 г свежих дрожжей
- 250 мл молока
- 80 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 1,5 ч. л. молотого кардамона
- щепотка соли
Для начинки:
- 2–3 ст. л. корицы
- 100 г сахара
- 50 г сливочного масла (растопить)
- 1 желток (для смазывания)
- жемчужный сахар или любой крупный сахар для посыпки
Как готовить
Слегка подогрейте молоко — оно должно быть теплым, не горячим. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на десять минут. Смесь начнет пузыриться — значит, дрожжи «проснулись».
Растопите сливочное масло, дайте ему немного остыть и влейте в молочно-дрожжевую смесь. Добавьте яйцо и аккуратно соедините все до однородности.
В отдельной миске смешайте муку, соль и кардамон — именно кардамон создает тот самый скандинавский аромат.
Соедините сухие и жидкие ингредиенты. Замешивайте тесто около десяти минут миксером или пятнадцать минут руками. Должно получиться гладкое, плотное, податливое тесто, которое легко отходит от ладоней.
Переложите его в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на час. Тесто поднимется и станет пышным.
Когда оно подойдет, раскатайте пласт размером примерно 60×40 см и толщиной около 5 мм. Смажьте поверхность растопленным маслом. Смешайте сахар с корицей и щедро посыпьте всю площадь — плюшки здесь любят щедрость.
Сверните тесто в плотный рулон по широкой стороне и нарежьте кусочки толщиной 2,5–3 см. У вас получится около 20 будущих булочек. Выложите их на противень, оставив между ними расстояние, накройте полотенцем и дайте время: еще час–полтора.
Взбейте желток (можно добавить немного воды или молока) и смажьте верхушки. Посыпьте крупным или жемчужным сахаром.
Разогрейте духовку до 240 °C. Выпекайте 10–15 минут — до золотистой корочки и того самого запаха, который невозможно игнорировать.
Готовые плюшки переложите на решетку и дайте им полностью остыть. Или хотя бы попытайтесь — удержаться сложно, знаем. И вот теперь становится ясно, почему Карлсон произносил свою фразу с таким довольным видом.
